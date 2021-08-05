أسعار الدولار ترتفع مع بدء تعاملات البورصة في العراق

2021/08/05 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفعا طفيفاً مع بدء تعاملات البورصة في العراق.

وبلغ سعر البيع 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء 147450 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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