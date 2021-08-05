الدفاع المدني تخمد حريقا داخل هيئة السياحة وسط بغداد

2021/08/05 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ شخصين، فيما أخمدت حادث حريق داخل هيئة السياحة وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها على حادث حريق اندلع داخل الطابق السادس داخل بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد …

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