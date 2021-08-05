توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط إلى الأعلى

2021/08/05 | 11:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لمزيج خام “برنت” بنسبة 0.3% إلى 70.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش.وزاد كذلك خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% أيضا ليسجل 68.38 دولار.وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.وجاء التراجع أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل، على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.وقال إدوارد مويا، المحلل الكبير في مؤسسة “أواندا”: […]

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