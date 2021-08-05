2021/08/05 | 11:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تعرض 13 برجاً إلى تفجيرات “ممنهجة” خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.وقال إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة للوزارة في بيان، إن “حرب الابراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ 48 ساعة الماضية”، مبيناً أن الحرب “تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوها لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.وأضاف البيان، أن “يوم أمس مساء شهد استهداف الخط الناقل (كركوك – القيارة الغازية جهد400 ك.ف) بعمل بتخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: انطفاء تام..



وعبوات ما تزال تحاصر خطوطاً لنقل الطاقة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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