انقطاع تام للتيار الكهربائي في صلاح الدين

2021/08/05 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تعرض 14 برجاً لنقل الطاقة للتخريب وانطفاء تام في صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى إن “14 برجاً لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدّت الى تخريبها”.

وأضاف أن “ذلك أدَّى إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة”، واصفاً الاستهداف بـ”الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة”.

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