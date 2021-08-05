2021/08/05 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على 39 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة، مع ‏ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة.خلال الـ(24) ساعة الماضية‏‎.‎ وذكرت القيادة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة و38 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بقبضة عمليات بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة و38 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بقبضة عمليات بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة و38 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بقبضة عمليات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).