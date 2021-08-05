مواطن يبلغ بحالة تعنيف جسدي.. وشرطة كربلاء تتدخل

2021/08/05 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت على الفور مفرزة مشتركة من قسم حماية الأسرة والطفل مع الشرطة المجتمعية.

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