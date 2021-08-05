استقرار اسعار صرف الدولار لهذا اليوم

2021/08/05 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، استقراراً في البورصات والأسواق المحلية.وسجلت البورصات الاسعار وفقاً للاتي:

سعر بيع الدولار: 148.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر شراء الدولار: 147.500 دينار لكل 100 دولار.

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