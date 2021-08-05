حرب الناقلات في الخليج ترفع أسعار النفط في السوق العالمي

2021/08/05 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعارُ النفطِ الخميس مدعومةً بالتوتراتِ في الشرقِ الأوسطِ لكنها فشِلَت في استعادةِ خسائرِها السابقةِ بعدَ زيادةٍ مفاجئةٍ في مخزوناتِ الخامِ الأميركي.

وارتفعت العقودُ الآجلةُ لخامِ برنت إلى سبعين دولاراً وستةٍ وستين سنتاً للبرميل بينما ارتفعت العقودُ الآجلةُ لخامِ غربِ تكساس الوسيط الأمريكي إلى ثمانيةٍ وستين دولاراً وثمانيةٍ وأربعين سنتاً للبرميل.

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