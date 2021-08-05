برهم صالح يشارك في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد

2021/08/05 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيسُ الجمهوريةِ برهم صالح والوفدُ العراقيُ المرافقُ زيارةً إلى العاصمةِ الإيرانيةِ طهران.

وسيشاركُ الوفدُ برئاسةِ صال بمراسمِ أداءِ اليمين الدستوري للرئيسِ الإيراني الجديدِ إبراهيم رئيسي وستقامُ مراسمُ اليمين الدستوريةِ اليومَ بمشاركةِ مئةٍ وخمسةَ عشرَ مسؤولاً من ثلاثةٍ وسبعين بلداً من بينهم عشرةُ رؤساءِ دول ..



هذا وقالت وكالةُ الأنباءِ العراقيةُ إنَ الرئيسَ برهم صالح سيُجري لقاءاتٍ ثنائيةً مع المسؤولين الإيرانيين خلالَ الزيارة.

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