برهم صالح لرئيسي : المنطقة بحاجة الى التفاهمات لتثبيت دعائم الاستقرار الاقليمي

2021/08/05 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، حاجة المنطقة الى التفاهمات وتنسيق الجهود والركون الى المشتركات عبر حوارات بنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الاقليمي .واشاد صالح ، خلال لقائه الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي في طهران ، بدور ايران الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الارهابي ومخططاته لزعزعة امن واستقرار المنطقة./ انتهى2

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