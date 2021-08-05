الرئيس برهم صالح يلتقي رئيسي في طهران

2021/08/05 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى الرئيس برهم صالح في طهران الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي ، بحضور وزيري خارجية البلدين وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث جرى بحث الملفات المشتركة بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات بينهما، و تطورات الاوضاع في المنطقة.واعرب الرئيس ابراهيم رئيسي عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف القطاعات، ووصفها بانها :" علاقات مهمة ومميزة اجتماعيا ودينيا وثقافيا".واكد دعم الجمهورية الاسلامية في ايران لامن واستقرار العراق وشعبه، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العراق من اجل ارساء الاستقرار والامن في دول المنطقة./ انتهى2

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