2021/08/05 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك الدولي، الخميس، عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي، مشيرا إلى أنه بلغ 4,660 الاف دولار في العام 2020.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلع عليها NRT عربية، (5 آب 2021)، إن "نصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي خلال عام 2020 بلغ 4.660 الاف دولار، منخفضا عن سنة 2019 والتي بلغ نصيب الفرد فيها 5.490 الآف دولار".

وأضاف البنك الدولي، أن "أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 40 سنة الماضية كان في عام 1990، حيث بلغ حينذاك 7.070 الآف دولار قبل أن يهبط الى 70 دولار في عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد عام 2003".

وأشار البنك إلى أن "أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 20 سنة الماضية كان في عام 2013 عندما بلغ حينذاك 7.050 الاف دولار قبل ان يعاود النزول في عام 2014 والذي بلغ 6.750 الاف دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخل القومي.. البنك الدولي يؤشر انخفاضا كبيرا بنصيب الفرد العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخل القومي.. البنك الدولي يؤشر انخفاضا كبيرا بنصيب الفرد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).