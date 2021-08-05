الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني- الماوي ): نيران غضب خوزستان و الصرخات المنتشرة ب - الموت للجمهوريّة الإسلاميّة - ( بإيران ) - شادي الشماوي

2021/08/05 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني- الماوي ):نيران غضب خوزستان و الصرخات المنتشرة ب " الموت للجمهوريّة الإسلاميّة " ( بإيران )مقتطف من " آتاش " ، مجلّة الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني- الماوي ) cpimlm.orgجريدة " الثورة " عدد 711 ، 2 أوت 2021https://re ......





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