القصر أهم من الدواء! - محمد عبد المجيد

2021/08/05 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أول أمس دخلت صيدلية هنا في أوسلو لشراء علبة دواء مرتفع الثمن؛ وطبعا حصلت عليه مجانا؛ فالدولة هي الأم والأب يسددان لك الثمن، فأنت دافع ضرائب ومواطن لا تتركك السلطة التي انتخبتها تموت لنقص العلاج.تذكرت رئيسة وزراء النرويج في منتصف الثمانينيات عندما استأذنت البرلمان أن يُعين لها حارسا خاصا، ليس لأنها رئيسة الحكومة؛ ولكن لأنها امرأة قد تتعرض لاعتداء في الشارع أو في السوق أو في أحد المحلات.وافق ......





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