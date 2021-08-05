الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ): - نحن نتعطّش إلى الماء و هم يتعطّشون إلى دمائنا - - شادي الشماوي

2021/08/05 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ): " نحن نتعطّش إلى الماء و هم يتعطّشون إلى دمائنا "الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي )، 17 جويلية 2021 جريدة " الثورة " عدد 710، 27 جويلية 2021https://revcom.us/a/710/cpimlm- ......





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