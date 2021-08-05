2021/08/05 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول نجيرفان بارزاني للمشاركة في تنصيب رئيسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
ويتألف الوفد المرافق لرئيس إقليم كوردستان من رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، ووزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول نجيرفان بارزاني للمشاركة في تنصيب رئيسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول نجيرفان بارزاني للمشاركة في تنصيب رئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).