وصول نجيرفان بارزاني للمشاركة في تنصيب رئيسي

2021/08/05 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس إقليم كوردستان من رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، ووزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية.

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