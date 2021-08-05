الصحة النيابية توصي بأجبار المواطنين على التلقيح

2021/08/05 | 12:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية لأخذ اللقاحات.

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