مرشحو الحزب الشيوعي يقدمون طلبات الانسحاب من الانتخابات.. لماذا ترفض المفوضية؟

2021/08/05 | 12:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدم مرشحو الحزب الشيوعي، كتبًا رسمية إلى مكاتب المفوضية بشان انسحابهم من الانتخابات، لكن تم رفضها بسبب إغلاق باب الانسحاب.

يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن المفوضية ليس من حقها أن تتدخل في القرارات السياسية الخاصة بالأحزاب

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب، علي صاحب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مرشحينا في المحافظات التي كان من المفترض أن نشترك فيها، قد قدموا أمس واليوم كتبًا رسمية توضح موقفهم المقاطع للانتخابات البرلمانية، والذي جاء انسجامًا مع موقف الحزب المقاطع للانتخابات المقبلة، الذي أعلن عنه في 24 تموز/يوليو الماضي".

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وأشار صاحب إلى أن "بعض مكاتب المفوضية مثل (بابل، صلاح الدين، ديالى) قد رفضت استلام الكتب الرسمية، تحت حجة أن لا تعليمات لديها، في ما يخص الانسحاب الآن"، مبينًا أن ذلك "مخالف لحقنا القانوني والدستوري في الانسحاب من الانتخابات، فالانسحاب كالمشاركة حق ينسجم مع الديمقراطية والدستور".

وأضاف، أن "المفوضية قد صرحت في الأيام الماضية بعدم تسلمها أي كتب رسمية سواء من كتل انتخابية أو أحزاب أو حتى مرشحين، تطلب فيها الانسحاب من الانتخابات.



وهذا غير صحيح لأن حزبنا قدم في يوم 25 تموز/يوليو الماضي كتابًا رسميًا يطلب فيه الانسحاب ويعلن مقاطعته للانتخابات، قدمه إلى دائرة الأحزاب والكيانات السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات، وهذا موثق بالكتب الرسمية والصور".

وأشار علي إلى أن "المفوضية ليس من حقها أن تتدخل في القرارات السياسية الخاصة بالأحزاب، ويتعين أن تكون إجراءاتها منسجمة مع الدستور والقوانين النافذة بعيدًا عن الضغوطات والاجتهادات".

وفي تموز/يوليو قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، إن "مفوضية الانتخابات أغلقت باب الانسحابات، بعد مصادقتها على القوائم الانتخابية وأسماء المرشحين"، فيما اعتبرت قرارات مقاطعة الانتخابات "لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب".

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