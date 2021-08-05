ضباب هرم لساعات ميتة ..الإصدار السادس لعلي لفتة سعيد

2021/08/05 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعصدرت المجموعة القصصية السادسة للأديب علي لفتة سعيد بعنوان ( ضباب هرم لساعات ميتة)عن منشورات اتحاد الادباء والكتاب في العراق. المجموعة التي تقع في 113 صفحة وتضم 16 قصة قصيرة، ضمت كذلك مقدمة للناقد السوداني عز الدين الميرغني الذي عد عنوان المجموعة فيه الغرائبية منذ وهلته الأولى وهو هنا لا يعني الغموض الذي يدعو القارئ العادي للنفور، وإنما يغوص بك إلى أعماق التحليل ومحاولة القبض على المضمون ، حيث يتجسّد المجرّد ، فتصبح الساعات هرمة، والساعات يقصد بها الزمن، والضباب يهرم حيث يتحوّل هو نفسه إلي زمنٍ ميّت وهرم .وعد الميرغني المجموعة تمثل التجريب والتجديد ليس في اللغة وحدها وإنما في اختيار المضامين التي كتبت قبل ذلك، ولكن لكل كاتب بصمته الخاصة التي تجعلها جديدة ومتجدّدة. تدور المجموعة بطريقة غرائبية عن الحياة والحرب والضياع والتيه الذي يواجهه الانسان العراقي والذي اسقطه القاص على الواقع ليس بطريقة مباشرة مستخدما طريقة المراوغة اللغوية والصورية لإنتاج مشهد غرائبي احتيالي على الواقع..ومن بين هذه القصص (ميتة ثانية لميّتٍ قديم) و(ساعات هرمة) وقصص (صراخ صامت وجدار وحيد) و(ضباب أبيض في سماء داخنة)و(ما تساقط عن الصراخ) وأيضا قصص(ظلال تائهة) و(تسلسل الصهيل) و(إله الخوف) وقصص أخرىويذكر ان الاديب سبق له اصدر 10 روايات واربع مجاميع شعرية وخمسة كتب نقدية ومسرحية واحدة وصدرت عن تجربه العديد من الكتب والرسائل الجامعية وحصل على جوائز عربية مختلفة.

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