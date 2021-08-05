فيديو يوثق لحظة زرع عبوة لاصقة أسفل عجلة أمنية وسط بغداد

2021/08/05 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، فيديو يوثق لحظة زرع عبوة لاصقة أسفل عجلة أمنية وسط العاصمة بغداد.

أفاد مصدر أمني من يوم أمس، بوقوع انفجار على عجلة أمنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانفجار وقع في شارع العطار في الكرادة، وتسبب باحتراق عجلة نوع لاندكروزر تابعة لشركة نهر الفرات الأمنية".

وأضاف أن "العجلة كانت متوقفة في مكان الحادث منذ ثلاثة ايام".

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