اعترف بإنتمائه لداعش.. الإطاحة بإرهابي نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين في بابل

2021/08/05 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على إرهابي نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة في محافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تواصل جهودها الميدانية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة حيث تمكنت من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة".,

وأضافت، انه "بعد التحقيق معه اعترف صراحة انه منتمي لعصابات داعش الإرهابي وكان يشغل منصب امر مفرزة مايسمى كتيبة الفتح المبين قاطع البراء وهو من الاهداف المهمة".واشارت الوكالة الى، ان "الارهابي تم القبض عليه في منطقة الرضوانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

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