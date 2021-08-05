حريق يلتهم مساحات واسعة من البساتين في ديالى

2021/08/05 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلع حريق في بساتين احدى القرى شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حريقا اندلع في بساتين قرية العكيدات بضواحي قضاء المقدادية ، التهم اجزاء كبيرة من المساحات الخضراء ".واضاف :" ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على النيران "./انتهى

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