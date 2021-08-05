الكهرباء : 13 برجا تعرضت لتفجيرات خلال 48 ساعة

2021/08/05 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الكهرباء ان تفجيرات ممنهجة طالت 13 برجاً خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.وقال اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة للوزارة في بيان صحفي :" ان حرب الابراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ 48 ساعة الماضية، مستهدفة قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية لايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".واضاف :" ان يوم امس شهد استهداف الخط الناقل (كركوك - القيارة الغازية جهد400 ك.ف) بعمل بتخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط خمسة ابراج المرقمة (116- 117 – 118 – 119 - 120) وتوقف الخط عن العمل بالقرب من محطة It1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى".وتابع انه :" في نفس الليلة ايضاً، تم استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور - شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ابراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين مما أدى الى خروجه عن الخدمة "./ انتهى

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