2021/08/05 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).