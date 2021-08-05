عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏



عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏
2021/08/05 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر التلاقي والحور..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).



واصل القراءة على المركز الخبري


Sponsored Links