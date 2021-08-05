بشكل آلي.. تقنية جديدة تنظم حاويات أحد أكثر مرافئ العالم ازدحامًا في دبي

2021/08/05 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الموانئ المزدحمة حول العالم، قد يستغرق اختيار حاوية واحدة ما يصل إلى 3 ساعات.تحتاج الرافعات إلى البحث بين آلاف الحاويات المتراكمة، وتحرك أحيانًا العديد منها قبل العثور على ما تحتاجه.في صناعة حيث المكان والزمان أمران حاسمان، يمكن الآن لتكنولوجيا جديدة تسمى "بوكس باي" اختصار ذلك الوقت إلى دقائق فقط.نتوجه إلى أحد أكبر الموانئ في العالم لمشاهدة هذه التكنولوجيا قيد التنفيذ.

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