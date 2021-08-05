وفاة فنان عراقي إثر مضاعفات فيروس كورونا

2021/08/05 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل افاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس، بوفاة الفنان البصري عبد الرزاق مجدي في احد مستشفيات أربيل".وقال مراسلنا إن "الفنان البصري عبد الرزاق مجدي توفى اليوم في احد مستشفيات محافظة اربيل متأثرا بمضاعفات اصابته بفايروس كورونا المستجد".

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