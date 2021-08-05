طائرات تركية تقصف مناطق ناحية شيلادزي في دهوك

2021/08/05 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوكافاد مصدر محلي بمحافظة دهوك، الخميس، بقصفت طائرات حربية تركية صباح اليوم مناطق ناحية شيلادزي، التابعة لقضاء آميدي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، عدة مناطق في جبل " كورزاري"، دون توفر معلومات عن الخسائر الناجمة لاستمرار القصف".

واضاف ان "اشتباكات مسلحة اندلعت ليلة امس بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني قرب قرية " هروري" واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى".

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