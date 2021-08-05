2021/08/05 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين، فيما قرر إلغاء دفعة المقدمة.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “قرر الغاء تعهد هيئة التقاعد الوطنية للمتقاعد الذي يرغب بالتقديم على قرض شراء سيارة”.وأوضح بانه “تم استبدال التعهد بكتاب تأييد”.وأضاف ان “القرار شمل الغاء دفعة المقدمة والتي تبلغ ( ١٠٪؜) من قيمة السيارة او المركبة”.وأشار البيان إلى ان “المصرف وفي وقت سابق اعلن عن منح قروض سيارات تصل الى (٦٠) مليون كحد اعلى للموظفين والمتقاعدين والمواطنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات جديدة من مصرف الرشيد بشأن قروض السيارات للمتقاعدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة من مصرف الرشيد بشأن قروض السيارات للمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة من مصرف الرشيد بشأن قروض السيارات للمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).