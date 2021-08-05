الاستخبارات تعلن اعتقال “مطلوب بارز” نفذ هجمات وتفجيرات

2021/08/05 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهم “إرهابي” في محافظة بابل.وقالت الخلية في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة”.وأضافت، أنه “بعد التحقيق معه اعترف صراحة انه منتمي لعصابات داعش الإرهابي وكان يشغل منصب امر مفرزة مايسمى كتيبة الفتح المبين قاطع البراء وهو من الاهداف المهمة حيث تم القبض عليه في منطقة الرضوانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا”.

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