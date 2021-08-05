‏عبر التلاقي والحوار..‏‎ ‎صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ‏

2021/08/05 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، اليوم الخميس، على اهمية تخفيف حدة ‏التوترات في المنطقة عبر التلاقي والحوار.‏ وذكر بيان رئاسي، تلقاه “المركز […]

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