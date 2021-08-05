2021/08/05 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، اليوم الخميس، على اهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة عبر التلاقي والحوار. وذكر بيان رئاسي، تلقاه “المركز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر التلاقي والحوار.. صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر التلاقي والحوار.. صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر التلاقي والحوار.. صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر التلاقي والحوار.. صالح ورضائي يؤكدان اهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).