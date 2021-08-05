2021/08/05 | 12:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير الزوراء تطرق أبواب وزير النقل لانتشال النادي من الازمة

توجهت جماهير نادي الزوراء إلى وزير النقل ناصر الشبلي، لمناشدته بزيادة التخصيصات المالية للنوارس.

وقال مصدر إن وزير النقل ناصر الشبلي، استقبل ممثلين عن جماهير الزوراء لمناقشة الوضع المادي للنادي في الوقت الذي يعتذر فيه عن استقبال ادارة الزوراء المتمثلة بالكابتن فلاح حسن.

واوضح ان الوزير وجه تشكيلات وزارة النقل الداعمة لنادي الزوراء، بدفع المبالغ المالية المستحقة للنادي فوراً، حيث سيتم اشعار النادي بالتوجه لاستلام المبالغ بإشراف الوزارة.

تابع ان الوزير اوضح للجماهير بأن وزارة النقل غير مسموح لها حسب قرار مجلس الوزراء السابق بدفع اكثر من مليارين دينار للنادي، مشيراً إلى إن الوزير تعهد بمفاتحة رئيس الوزراء لغرض إجراء مقابلة مع جماهير وإدارة الزوراء لغرض زيادة الدعم المالي للنادي.

يذكر ان الزوراء يعاني منذ سنوات بأزمة مالية أثرت على سوق انتقالات الفريق.

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