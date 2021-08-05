التخطيط: إنهاء ملف النزوح يحتاج الى ٣٤ ترليون دينار ونعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين

2021/08/05 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضيّفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لانهاء ملف النزوح في العراق، فيما أكدت ان الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح تحتاج الى ٣٤ ترليون دينار، ونعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين لتنفيذها.وأكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وزيرة الهجرة والمهجرين …

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