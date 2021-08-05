2021/08/05 | 12:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق "يحتاج 34 ترليون دينار" لإنهاء ملف النزوح ويعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق "يحتاج 34 ترليون دينار" لإنهاء ملف النزوح ويعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق "يحتاج 34 ترليون دينار" لإنهاء ملف النزوح ويعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).