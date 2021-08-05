2021/08/05 | 12:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وإحالتهم للقضاء.. ضبط مواد مخدرة مخبأة في سكن وكلاء الإخراج بمنفذ طريبيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وإحالتهم للقضاء.. ضبط مواد مخدرة مخبأة في سكن وكلاء الإخراج بمنفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وإحالتهم للقضاء.. ضبط مواد مخدرة مخبأة في سكن وكلاء الإخراج بمنفذ طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).