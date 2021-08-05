مصرف الرشيد يصدر توجيهات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين

2021/08/05 | 12:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين، مشيراً إلى أنه قرر إلغاء دفعة المقدمة.

وذكر بيان للمصرف تلقت وكالة “خبر برس” (واخ ) نسخة منه : أن “مصرف الرشيد قرر إلغاء تعهد هيأة التقاعد الوطنية للمتقاعد الذي يرغب بالتقديم على قرض شراء سيارة”، مبيناً أنه “تم استبدال التعهد بكتاب تأييد”.

وأضاف أن “القرار شمل إلغاء دفعة المقدمة والتي تبلغ (١٠٪؜) من قيمة السيارة أو المركبة”.

يذكر أن مصرف الرشيد أعلن في وقت سابق، عن منح قروض سيارات تصل الى (٦٠) مليون كحد أعلى للموظفين والمتقاعدين والمواطنين.

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