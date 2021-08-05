أرقام غير مفهومة لانتاج الغاز في العراق..

2021/08/05 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن انتاج العراق من الغاز المصاحب لانتاج النفط بلغ 3862 مقمق، فيما بلغ المحروق منه 1363 مقمق.

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي إن “إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر حزيران الماضي بلغ 3862 مقمق باليوم”، مبينة أن “المحروق بلغ 1363 مقمق باليوم”.

وعلى هذا الأساس، يعني أن العراق استثمر من مجمل الغاز المنتج 2499، مايعني استثمار 65% من الغاز المنتج وحرق 35% فقط.

وهذه الأرقام تثير الاستغراب، حيث أن العراق ووفق انتاجه النفطي البالغ 4.5 مليون برميل كان ينتج 2700 مقمق من الغاز المصاحب، وبينما من المعروف أن انتاج الغاز المصاحب مرتبط ارتباط مباشر بكمية النفط المنتج، فيما ينتج العراق في الوقت الحالي اقل من 4 مليون برميل، وهو مايثير الحيرة حول كيفية وصول انتاج الغاز المصاحب لأكثر من 3860 مقمق.

ومن جانب آخر، فأن العراق كان ينتج 2700 مقمق، يستثمر منها 1500 مقمق، فيما يستورد من إيران 1700 مقمق، مايعني انه يحتاج لــ3200 مقمق فقط لتشغيل محطاته الكهربائية.

ووفق الرقم الجديد “المحير” والمعلن من وزارة النفط، فأن استثمار العراق من غازه المنتج بلغ نحو 2500، مايعني أنه لم يعد بحاجة سوى لـ700 مقمق أو مايقارب الـ20 مليون متر مكعب، وهو بالضبط ما يتم استيراده من ايران الان بعد ان قامت بتخفيض الغاز المصدر للعراق من 50 مليون متر مكعب إلى 24 مليون متر مكعب فقط.

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