الرشيد يصدر تعليمات جديدة بشأن قروض السيارات للمتقاعدين

2021/08/05 | 13:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين، فيما قرر إلغاء دفعة المقدمة.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “قرر الغاء تعهد هيئة التقاعد الوطنية للمتقاعد الذي يرغب بالتقديم على قرض شراء سيارة”.وأوضح بانه “تم استبدال التعهد بكتاب تأييد”.وأضاف ان “القرار شمل الغاء دفعة المقدمة والتي تبلغ […]

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