طوكيو 2020.. مصر تنافس على برونزية كرة اليد بعد هزيمة من فرنسا

2021/08/05 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب المصري لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 بعد مباراة مثيرة في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية لكرة اليد والمقامة في العاصمة اليابانية، طوكيو".

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