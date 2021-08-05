"فرض اللقاح بالقوة".. انتقاد لاذع لإجراءات الحكومة في مواجهة الجائحة

2021/08/05 | 13:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

انتقدت لجنة الصحة في مجلس النواب، الخميس، خيار حظر التجوال للسيطرة على موجة الجائحة في البلاد، فيما دعت إلى فرض اللقاحات بالقوة.

وقال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي في تصريح، 5 آب/أغسطس، إنّ "توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة، وقد أكّدت على توفر غطاء سريريّ يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات".

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وأضاف الزيادي، أنّ "البلاد تمر بموجة غير مسبوقة لناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، مقابل استخفاف من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية، وهذا يتطلب جهودًا أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين".

ورأى الزيادي في فرض حظر التجوال الشامل "خيارًا غير مجد وعقيم، لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي"، داعيًا إلى حملة كبيرة من وزارة الصحة لـ "فتح منافذ تطعيم أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على التعاطي مع الحملة، إضافة إلى فرض الإجراءات الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة".

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