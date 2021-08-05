مقامات الموسيقى والمدن - سعد محمد موسى

2021/08/05 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_محمد_موسى حوار الموسيقى الكونيةالجزء الرابعحين يقترب موعد إفتتاح مهرجان (گناوة وموسی-;-قى العالم) من كل عام في الصويرة التي تحتفي بتلك المناسبة لمدة ثلاثة أيام، تعج حينها المدينة بحشود غفيرة قادمة من شتى أصقاع العالم تلتف حول المنصة الرئيسية في ساحة مولاي الحسن، المنتصبة ما بين المدينة والساحل، بعد أن تنطلق الفرق الموسيقية الگناوية سيراً على الاقدام بأهازيجهم ورقصاتهم تصحبهم آلاتهم الموسيقية وهم ......





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