باكستان تطالب الحكومة الأفغانية وطالبان بتقديم تنازلات للتوصل الى تسوية سلمية

2021/08/05 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف يتحدث في واشنطن © اف ب شون تاندون واشنطن (أ ف ب) – أعلن مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف الأربعاء إنه يتعين على الحكومة الأفغانية وطالبان تقديم تنازلات معا من أجل التوصل الى تسوية سلمية، في الوقت الذي يستمر فيه المتمردون الاسلاميون بتحقيق مكاسب سريعة على […]

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