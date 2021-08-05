ريهانا بين أغنى فنانات العالم 

2021/08/05 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – باتت ثروة المغنية ورائدة الأعمال ريهانا توازي راهنا حوالى 1,7 مليار دولار، وفق ما كشفت مجلّة “فوربس” المتخصصة في هذا الشأن، لتصبح الأخيرة إحدى أغنى الفنانات في العالم.وقد نجحت نجمة موسيقى “آر ان بي” في تعزيز العائدات التي جنتها في مجال الموسيقى من خلال الاستثمار في مجال الموضة […]

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