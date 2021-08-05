إسرائيل تؤكد تنفيذ ضربات جوية على لبنان هي الأولى منذ سنوات

2021/08/05 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – أعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب “استهدفت مقاتلات الجيش بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ من لبنان اطلقت منها صواريخ لاهداف إرهابية”.ويأتي الإعلان الإسرائيلي […]

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