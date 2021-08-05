بالوثيقة.. محافظ كركوك يطلق مبادرة لـ 'إغاثة' الشعب التركي

2021/08/05 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،،اطلاق مبادرة (حملة كركوك لأغاثة الشعب التركي )بما يعزز العلاقه بين البلدين الجارين وحكومتي العراق وتركيا والشعبين الشقيقين العراقي /التركي ،وتضامنا مع المتضررين جراء الحرائق التي اجتاحت عدد من المدن التركي ..كركوك تتضامن مع الاشقاء الاتراك.

يتبع ..

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