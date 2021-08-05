2021/08/05 | 14:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى مدينة برشلونة، مساء الأربعاء 4 أغسطس/آب، حيث ينتظر توقيعه على عقده الجديد مع فريق برشلونة الإسباني خلال الساعات المقبلة.وشوهد، مساء أمس، ميسي في مطار إلبرات مع عائلته، وقد وافق اللاعب صاحب الـ34 عاما على خفض راتبه السنوي بنسبة 50%، حتى يوقع مع برشلونة إلى عام 2026.[…]

ظهرت المقالة ميسي يجدد عقده اليوم مع برشلونة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يجدد عقده اليوم مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يجدد عقده اليوم مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).