كاميرات حرارية تصطاد 8 أشخاص حالوا التسلل إلى العراق

2021/08/05 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على متسللين من سوريا إلى غرب محافظة نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إنه "تاكيداً لمشاركتها مع بقية القطعات الماسكة للحدود لغرض تامينها، وبمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٥ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك ٨ اشخاص باتجاه الأراضي العراقية من الجانب السوري في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي".

وأضافت "على ضوء ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات، وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، وتمكنت من القاء القبض عليهم حال عبورهم الساتر الحدودي، وهم من حملة الجنسية السورية".

وذكرت "تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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