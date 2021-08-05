2021/08/05 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير: يلا نلقح.. جسر للطيبين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير: يلا نلقح.. جسر للطيبين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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