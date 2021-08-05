الحكومة تعيد البيئة كوزارة اتحادية وتفصلها عن الصحة

2021/08/05 | 14:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير الصحة والبيئة وكالة جاسم الفلاحي، عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية وفك ارتباطها بوزارة الصحة.

وقال الفلاحي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "خلال ترؤس الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الإدارية والمالية والفنية لوزارة البيئة جاسم عبد العزيز حمادي الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة، بحضور الوكيل الإداري والمالي كامران علي حسن والمدراء العامين في الوزارة ومدراء الأقسام المعنية، أكد الفلاحي تثمينه العالي لرعاية رئيس الوزراء ودعمه اللامحدود للقطاع البيئي وخصوصًا في ظل التطورات العالمية وتأثير التغيرات المناخية باعتبار العراق أكثر الدول تأثرًا بهذا الموضوع والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة".

وأشار إلى أن "الاجتماع الأول لهيئة الرأي تضمن اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تعزيز القرار البيئي واتخاذ الإجراءات السريعة لتحسين الوضع البيئي، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية في موضوع إكمال إجراءات الفصل والتنسيق مع المحافظين في سبيل دعم الدوائر البيئية في المحافظات".

وأضاف أنه "من أجل تفعيل العمل البيئي ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع البيئي تم الإيعاز بتشكيل فريق لمتابعة إعادة القسم المالي لوزارة البيئة وإرجاع التخصيصات المالية وإرجاع المبالغ المخصصة لوزارة البيئة من أجل تمكين الوزارة من أداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون رقم 27 لسنة 2009".

وبيّن أنه "تم متابعة إجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة بعد الفصل إداريًا وماليًا عن وزارة الصحة بموجب قانونها النافذ رقم 37 لعام 2008 تنفيذًا لما جاء في المادة 44 من قانون الضمان الصحي لعام 2020، والإسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة وزارة الصحة".

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