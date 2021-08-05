القبض على 8 متسللين من سوريا إلى غربي نينوى

2021/08/05 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على 8 متسللين من سوريا الى غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "بمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 15 ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم رصد تحرك 8 اشخاص باتجاه الأراضي العراقية من الجانب السوري في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي".

واضافت ان "مفارز شعبة الاستخبارات، وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 قامت بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، وتمكنت من القاء القبض عليهم حال عبورهم الساتر الحدودي، وهم من حملة الجنسية السورية".

واكدت انه "تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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